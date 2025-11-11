Cetara, pescata ricciola da 45 kg. Il racconto del pescatore sportivo Vittorio Tredici

Una pesca da record quella avvenuta alcuni giorni fa nel mare di Cetara. Due pescatori sportivi hanno pescato una ricciola da ben 45kg.
“La Costiera Amalfitana è un teatro a cielo aperto. E il suo palcoscenico, per dodici mesi l’anno, è il mare. In questo straordinario lembo di terra, meta di un turismo internazionale per più di dieci mesi l’anno, sopravvivono ancora antichi mestieri a tradizioni secolari. Come quelle legate al settore della pesca che qui ha radici millenarie. E tra i borghi che hanno saputo tenere in vita questa attività c’è Cetara, le cui politiche legate alla tutela della risorsa mare stanno garantendo sostenibilità, selettività e rispetto della risorsa ittica. Dai piccoli a i grandi pelagici. Ma senza un’eccellente qualità del mare ciò non sarebbe possibile” dice con soddisfazione il sindaco di Cetara, Della Monica.
A Radio Alfa, questa mattina, il racconto in diretta di Vittorio Tredici, uno dei due pescatori autori della pesca record.
Ascolta
pesca record
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.[/time-restrict
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.