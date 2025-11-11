Cetara, pescata ricciola da 45 kg. Il racconto del pescatore sportivo Vittorio Tredici

11/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Una pesca da record quella avvenuta alcuni giorni fa nel mare di Cetara. Due pescatori sportivi hanno pescato una ricciola da ben 45kg. 

“La Costiera Amalfitana è un teatro a cielo aperto. E il suo palcoscenico, per dodici mesi l’anno, è il mare. In questo straordinario lembo di terra, meta di un turismo internazionale per più di dieci mesi l’anno, sopravvivono ancora antichi mestieri a tradizioni secolari. Come quelle legate al settore della pesca che qui ha radici millenarie. E tra i borghi che hanno saputo tenere in vita questa attività c’è Cetara, le cui politiche legate alla tutela della risorsa mare stanno garantendo sostenibilità, selettività e rispetto della risorsa ittica. Dai piccoli a i grandi pelagici. Ma senza un’eccellente qualità del mare ciò non sarebbe possibile” dice con soddisfazione il sindaco di Cetara, Della Monica. 

A Radio Alfa, questa mattina, il racconto in diretta di Vittorio Tredici, uno dei due pescatori autori della pesca record.

