Cetara si candida a “Capitale Italiana del Mare 2026”, il commento del sindaco

Cetara lancia ufficialmente la sfida per diventare “Capitale Italiana del Mare 2026”. La Giunta, riunitasi questa mattina, ha approvato la candidatura e il relativo dossier intitolato “Cetara 2026, il respiro del mare”.
L’amministrazione punta a ottenere il prestigioso riconoscimento istituito dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che assegna un contributo di un milione di euro per la valorizzazione della cultura marittima. A sostegno del borgo costiero si è schierata una vasta rete di partner, tra cui l’Università di Salerno, la Camera di Commercio, la Coldiretti Pesca e numerosi comuni della Costiera Amalfitana. Il progetto fa leva sulla storica identità marinara di Cetara, già nota per la Colatura di Alici DOP e per il ruolo di “laboratorio territoriale” nella gestione sostenibile delle risorse ittiche e nella tutela ambientale con i moderni spazzamare elettrici. La candidatura verrà trasmessa a Roma entro la scadenza fissata per domani, 20 gennaio.
Ne abbiamo parlato col sindaco, Fortunato Della Monica.
Ascolta
Della Monica su Capitale Italiana del Mare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.