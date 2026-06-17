Certosa Village 2026: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri protagonisti della seconda edizione

Dal 29 luglio al 5 agosto la Certosa di San Lorenzo a Padula ospita quattro grandi appuntamenti tra musica, spettacolo e intrattenimento
Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito patrimonio UNESCO del Vallo di Diano, dal 29 luglio al 5 agosto 2026, ospiterà la seconda edizione del Certosa Village, con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri.
Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie, tra musica, giochi e momenti di partecipazione che culmineranno in un attesissimo meet & greet.
Il 30 luglio sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati che celebra i 30 anni dello storico album “Anime Salve”.
Il 3 agosto salirà sul palco Vincenzo Salemme con Lo spettacolo della mia vita in… E fuori nevica! uno show inedito tra teatro, racconto e comicità nel quale l’artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre cinquant’anni di carriera.
Gran finale il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano.
La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefania Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva, che guiderà il progetto con una visione volta a unire spettacolo, identità territoriale e valorizzazione culturale.
Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei “Monaci Digitali”, puntano anche quest’anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito patrimonio UNESCO, in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia. Ai grandi spettacoli che prenderanno luogo nell’Arena, si affiancheranno infatti altri momenti dedicati alla musica, alla creatività e allo street food.
Certosa Village non sarà soltanto il grande palco degli artisti nazionali, ma un’esperienza diffusa nell’intera area della Certosa di San Lorenzo. Dal pomeriggio, il pubblico potrà vivere un percorso tra musica dal vivo, food del territorio contemporaneo, vini locali, esposizioni artistiche, laboratori, performance, attività per famiglie e momenti culturali pensati per animare gli spazi della Certosa
prima e dopo gli spettacoli serali.
“Certosa Village nasce con una missione precisa: trasformare gli eventi in valore reale per il territorio”, spiegano gli organizzatori. “La scorsa edizione ci ha restituito un segnale estremamente forte: durante la rassegna gli ingressi alla Certosa sono aumentati del 25%, generando un importante indotto per alberghi, ristoranti, attività commerciali e servizi locali. È la dimostrazione concreta di come cultura, spettacolo e turismo possano diventare strumenti reali di crescita e promozione per l’intero Vallo di Diano.”
I biglietti sono già disponibili su TicketOne e presso la biglietteria ufficiale della Certosa di San Lorenzo a Padula. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali di Certosa Village.
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