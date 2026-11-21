Certificazione forestale, il ruolo delle Comunità Montane. La soddisfazione di Enzo Luciano, di Uncem.
«La certificazione forestale deve diventare un obiettivo per tutto il territorio regionale, a partire dai Parchi e dalle grandi superfici boschive. Le Comunità montane possono e devono essere protagoniste di questo percorso, coordinando Comuni, imprese forestali e lavoratori del settore».
Lo afferma Vincenzo Luciano, Presidente UNCEM Campania, commentando il riconoscimento conferito alla Regione Campania da PEFC Italia, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’organizzazione, per l’impegno nella diffusione della certificazione forestale sostenibile.
«Ringraziamo l’Assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e i dirigenti regionali per il lavoro svolto. È un risultato importante, che deve aprire una fase nuova. UNCEM propone di destinare 25 euro per ettaro all’anno alle superfici forestali da pianificare, certificare e gestire, attraverso un programma regionale pluriennale che coinvolga le Comunità montane, i Parchi, i Comuni, le imprese e gli operai forestali. Non basta conservare il bosco: dobbiamo renderlo produttivo, con una gestione sostenibile, capace di generare valore economico, tutela ambientale e occupazione».
«Le filiere bosco-legno-energia, la valorizzazione dei prodotti forestali e dei servizi ecosistemici possono creare nuovo lavoro nei territori montani. Ma servono pianificazione, certificazione, tracciabilità e una regia territoriale stabile. Le Comunità montane hanno competenze, personale e capacità organizzative per coordinare questa trasformazione, insieme agli enti Parco. Ogni ettaro gestito e certificato deve diventare un investimento nella qualità delle foreste, nella sicurezza del territorio e nell’economia delle comunità. La Campania può costruire un modello di gestione forestale che unisca ambiente, imprese e lavoro. Il riconoscimento ricevuto dalla Regione è un punto di partenza. Ora occorre estendere la certificazione e trasformarla in sviluppo concreto», conclude Luciano
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