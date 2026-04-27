Cerimonia di insediamento del neo procuratore di Salerno, Raffaele Cantone

Dopo 19 anni in cui è stato in servizio in altre sede e lontano dalla Campania, torna come Procuratore della Repubblica a Salerno, Raffaele Cantone.
Questa mattina, la cerimonia per l’immissione in possesso davanti al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale salernitano.
Alessandro Mazzaro ha raccolto le prime impressioni del neo Procuratore
Ascolta
prime dichiarazioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.[/time-rest
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.