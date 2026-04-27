Cerimonia di insediamento del neo procuratore di Salerno, Raffaele Cantone

27/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Dopo 19 anni in cui è stato in servizio in altre sede e lontano dalla Campania, torna come Procuratore della Repubblica a Salerno, Raffaele Cantone.

Questa mattina, la cerimonia per l’immissione in possesso davanti al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale salernitano. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Alessandro Mazzaro ha raccolto le prime impressioni del neo Procuratore 

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prime dichiarazioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.[/time-rest

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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