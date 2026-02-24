Cercasi “Nuova Scuola per Nicolò”. Quando le istituzioni sono sorde. Lo sfogo di mamma Annarita

24/02/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Cercasi “Nuova Scuola per Nicolò”. La storia di  un bambino autistico di tredici anni. 

Nicolò è un bambino autistico che negli anni è riuscito, con tanta forza di volontà, insieme alla sua famiglia e ai terapisti, a compiere progressi importanti, tanto da diventare un esempio di speranza per molte altre famiglie. Oggi, a causa di alcune scelte e di non risposte dalle istituzioni, il suo quadro si è purtroppo aggravato in modo sensibile, con una regressione attiva che gli stessi esperti definiscono preoccupante.

E’ la storia di Nicolò, tredici anni, un bambino autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una progettualità accurata e a obiettivi condivisi, aveva conquistato traguardi che sembravano impossibili. Oggi però tutto è in discussione. Ecco la sua storia raccontata dalla mamma, Annarita Ruggiero
