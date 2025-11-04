Ceraso, in auto con mezzo chilo di cocaina, tre persone in carcere 

Un uomo e due donne, residenti nel napoletano, sono stati arrestati dai carabinieri, a Ceraso, nel Cilento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
In particolare, i carabinieri hanno sottoposto a controllo, a Ceraso, un’auto su cui viaggiavano i tre trovando, al termine della perquisizione, circa 500 grammi di cocaina, ma anche 400 euro in contanti verosimile provento di attività illecita. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania, mentre le donne sono state condotte nel carcere di Salerno.
