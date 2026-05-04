Centro storico di Salerno patrimonio Unesco, la proposta lanciata dalla Cna. Ne abbiamo parlato con Simona Paolillo

Avviare il percorso per il riconoscimento del Centro Storico di Salerno come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È la proposta lanciata da CNA Salerno nel corso della conferenza “Tradizione e centri storici, commercio, artigianato e turismo tra passato e futuro” che si è svolta in città.
Una proposta di forte valore culturale e identitario, volta a tutelare il centro storico di Salerno dal proliferare di attività che ne stanno compromettendo bellezza, vivibilità e valore storico. La proposta ha ottenuto il pieno sostegno del Presidente di ANCI Campania, Francesco Morra.
“La nostra idea nasce dalla volontà di preservare e valorizzare un tessuto urbano unico, dove storia, artigianato, tradizioni e memoria collettiva convivono da secoli” ha spiegato il segretario di CNA Salerno, Simona Paolillo, a nome di tutta la presidenza dell’associazione. Questa mattina ci ha spiegato l’idea in diretta.
Ascolta
Simona Paolillo su proposta centro storico Salerno patrimonio Unesco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.