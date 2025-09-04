Centola, spiaggia accessibile alle persone con disabilità; servizio prolungato fino a fine settembre 

04/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Il diritto al mare anche per i disabili sarà pienamente garantito a Palinuro fino alla fine di settembre. Lo si deve anche alle battaglie di Christian Durso, noto per le campagne condotte a Capri contro le barriere architettoniche e per la garanzia dell’accessibilità nei luoghi della cultura.

A Palinuro, località che frequenta con i familiari d’estate, tre anni fa ha segnalato al comune che la spiaggia attrezzata per i disabili era non solo aperta solo ad agosto, pregiudicando così la fruizione a tanti portatori di handicap, ma anche allestita in una zona poco ottimale, con forti correnti.

Dopo diverse richieste e sollecitazioni, anche dimostrando con video sui social le difficoltà esistenti, il Comune accettò di aprire un tratto accessibile anche al porto, come indicato da Christian. Quest’anno, poi, sempre in risposta alle sollecitazioni di Christian, l’amministrazione ha comunicato che il servizio durerà fino al 30 settembre.

 Christian è intervenuto in diretta a Radio Alfa.  

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

