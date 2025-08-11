Centola, riapre l’Arco naturale di Palinuro

Sarà ufficialmente riaperto questa sera al pubblico l’Arco di Palinuro, nel Salernitano, uno dei luoghi simbolo della costa cilentana, dopo un lungo intervento di stabilizzazione e protezione ambientale.

La cerimonia si terrà, dalle ore 18,30, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, insieme a rappresentanti istituzionali, autorità civili e militari e ai sindaci del comprensorio. L’infrastruttura naturale, tra le mete più fotografate del Cilento, torna accessibile dopo mesi di lavori che hanno interessato i costoni rocciosi e le aree limitrofe. L’intervento, finanziato con fondi pubblici per un ammontare di circa 3,5 milioni di euro, è stato avviato durante il precedente mandato amministrativo e ha incluso anche il ridimensionamento di alcune strutture considerate impattanti sul piano visivo.

A guidare l’iniziativa di oggi sarà l’amministrazione comunale di Centola, con il sindaco Rosario Pirrone, promotore della prosecuzione del progetto, che prevede una seconda fase di lavori, dall’importo stimato di 2,5 milioni, per consolidare ulteriormente la parete interna e garantire una protezione duratura dell’area.

