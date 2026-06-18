Centola, pronta la spiaggia accessibile di Palinuro: al via il servizio “Mare senza barriere”

È stato completato a Centola l’allestimento della spiaggia attrezzata per le persone con disabilità o comunque con difficoltà motorie a Palinuro.
La struttura sarà attiva dal 19 giugno al 20 settembre, confermando l’impegno del Comune di Centola nel garantire servizi sempre più inclusivi e accessibili.
Dal primo luglio al 31 agosto il servizio sarà assicurato grazie al supporto del Piano Sociale di Zona Ambito S9, mentre nei restanti periodi sarà finanziato direttamente dall’ente comunale. Tra le novità introdotte per l’estate 2026 figurano una nuova platea attrezzata e la sostituzione del precedente gazebo con una struttura più moderna e funzionale, pensata per offrire maggiore comfort agli utenti.
L’iniziativa nasce anche dall’ascolto delle esigenze espresse negli anni dalle famiglie e dai fruitori del servizio, con l’obiettivo di rendere Centola e Palinuro sempre più accoglienti e prive di barriere.
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