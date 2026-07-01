Centola, attivo fino al 31 agosto il presidio sanitario al porto di Palinuro

A Centola fino al 31 agosto sarà nuovamente operativo il presidio sanitario H24 presso il porto di Palinuro. Il servizio, attivato dall’amministrazione comunale di Centola, garantirà la presenza di un mezzo del 118 con ambulanza di tipo B, dotata di autista-soccorritore e infermiere.
La postazione consentirà di assicurare interventi tempestivi sia ai residenti sia ai numerosi turisti, diportisti e operatori del mare che frequentano l’area durante la stagione estiva. Il Comune ha ringraziato la Misericordia di Palinuro, la direzione dell’ASL Salerno, il personale dell’emergenza-urgenza e la Capitaneria di Porto per la collaborazione che ha reso possibile il rinnovo del servizio. L’obiettivo è quello di garantire livelli sempre più elevati di assistenza sanitaria e sicurezza sul territorio.
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