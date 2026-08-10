Centola, apre il Museo delle Tradizioni e Memorie Ferroviarie

Dal 12 agosto sarà aperto al pubblico il Museo delle “Tradizioni e Memorie Ferroviarie” all’interno della stazione di Centola.
La struttura sarà visitabile ogni giorno dalle 16 alle 19.30 e offrirà ai visitatori un percorso dedicato alla storia della ferrovia e al rapporto che, nel tempo, ha legato la stazione al territorio.
Il museo raccoglie testimonianze, oggetti e ricordi che raccontano il passato ferroviario della comunità, valorizzando un patrimonio storico e culturale di grande interesse.
L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento all’associazione “Mingardo e Miti”, che ha contribuito con impegno e dedizione alla realizzazione del progetto, invitando cittadini e turisti a visitare il nuovo spazio espositivo.
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