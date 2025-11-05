Centola, aperto e visitabile per la prima volta il Faro di Capo Palinuro

A Centola, ieri, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, grazie al Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Napoli della Marina Militare Italiana è stato possibile visitare il Faro di Capo Palinuro, dopo oltre centocinquant’anni di storia.
Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Marina Militare, è stato possibile per oltre trecento persone salire fino alla lanterna e ammirare da vicino una delle vedute più straordinarie del Mediterraneo.
“Il Faro di Capo Palinuro non è soltanto un presidio di segnalamento marittimo: è un simbolo di identità e appartenenza, una presenza che unisce terra e mare, memoria e futuro” si legge in una nota del comune.
