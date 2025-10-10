Centola, al via lavori di messa in sicurezza della viabilità

Al via a Centola importanti interventi di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino delle strade, fondamentali per garantire la sicurezza della viabilità e la tutela del territorio.
Gli interventi riguardano la S.R. ex S.S. 447, Km 45+060, dove sono già in corso lavori urgenti per la messa in sicurezza del vallone e il consolidamento del terreno, con il ripristino dei cedimenti della carreggiata, per un importo di circa 220 mila euro, e la S.R. 447, Km 41+700, in prossimità del centro abitato di Centola, dove è previsto il ripristino della carreggiata nella zona della lottizzazione abbandonata all’uscita del centro abitato. L’importo dei lavori è di circa 150 mila euro, e l’avvio degli interventi è previsto a breve, a seguito di un sopralluogo con l’impresa esecutrice per definire l’inizio dei lavori.
Questi interventi sono stati resi possibili grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Centola e l’Amministrazione Provinciale di Salerno.
