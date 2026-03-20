Centola, al via la messa in sicurezza del pontile “ex Club med” 

20/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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A Palinuro in località Saline sono in corso i lavori di messa in sicurezza della testata del pontile “ex Club Med”, interessato negli anni da fenomeni di erosione costiera e da ripetuti danneggiamenti causati dalle mareggiate invernali.

L’intervento, finalizzato alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla tutela della pubblica incolumità, prevede il consolidamento della struttura esistente e il ripristino delle parti danneggiate, così da garantire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini.

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I lavori prevedono la rimozione delle parti danneggiate della banchina, il consolidamento strutturale mediante getti in calcestruzzo, la realizzazione di una berma sommersa in scogli naturali, il riposizionamento degli elementi di coronamento, il ripristino della pavimentazione in pietra locale. Un intervento importante per la sicurezza e la conservazione del tratto costiero.  

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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