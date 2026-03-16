Centola, accordo con l’università di Urbino per valorizzare le grotte di Palinuro 

Il comune di Centola è parte attiva di un accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha l’obiettivo di esplorare e valorizzare le grotte e i sistemi carsici di Palinuro.
L’Università metterà a disposizione competenze scientifiche di alto livello nei settori della geologia, della speleologia, della biologia e dell’ecologia, offrendo così alla comunità di Centola strumenti e metodi per studiare, valorizzare e proteggere il patrimonio naturale locale.
Grazie a questo accordo, sarà possibile condurre ricerche sul campo, mappando e analizzando le grotte marine e terrestri di Palinuro; effettuare studi ecologici e biologici per monitorare la biodiversità; svolgere attività di formazione e tirocinio per studenti universitari, ricercatori e appassionati di speleologia; organizzare eventi per diffondere le conoscenze scientifiche e culturali.
“L’Università di Urbino funge quindi da ponte tra scienza e territorio – si legge in una nota del comune – contribuendo a trasformare le grotte di Palinuro da straordinario patrimonio naturale a laboratorio vivo di ricerca e scoperta. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo per la valorizzazione culturale di un territorio unico, rafforzando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere la conoscenza, la tutela e la fruizione consapevole del proprio patrimonio naturale”.
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