Il cenone di San Silvestro tra tradizione e riti scaramantici. Il racconto dello scrittore Alfonso Sarno

Il cenone di San Silvestro, l’ultima cena dell’ultimo giorno dell’anno, è ricco di elementi suggestivi.
In tavola si porta la “tradizione”, ma anche la scaramanzia. 
Sono tantissimi infatti i riti scaramantici legati ai piatti da scegliere per la cena del 31 dicembre. 
Ne abbiamo parlato con lo scrittore, Alfonso Sarno  

cena di san silvesto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

