Celebrata anche a Salerno la Festa dei Carabinieri a 212 anni dalla fondazione. Tutti i nomi dei militari premiati

Si è svolta, ieri sera, anche a Salerno l’annuale cerimonia per festeggiare la fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La giornata celebrativa dei 212 anni dell’Arma ha avuto inizio presso la sede del comando provinciale dove si è tenuta in forma solenne una cerimonia interna di commemorazione dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, medaglie d’Oro al Valor Militare, alla memoria, assassinati il 12 febbraio 1992 nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali.
Il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha deposto un omaggio floreale ai piedi delle lapidi marmoree poste all’ingresso della caserma. Le celebrazioni sono continuate in serata con la cerimonia militare presso il “Lido del Carabiniere”. Nel corso della cerimonia il colonnello Melchiorre, dopo aver reso gli onori ai caduti ed aver dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha consegnato le ricompense di “Encomi” concessi a 26 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che si sono particolarmente distinti in delicate operazioni di polizia e pubblico soccorso.
Nel suo discorso, il comandante provinciale ha voluto porre al centro del proprio intervento, il concetto di etica della responsabilità, definendolo il principio cardine dell’operato di ogni Carabiniere e la bussola che orienta quotidianamente l’azione dell’Arma. «Al centro dell’operato di ogni carabiniere vi è l’etica della responsabilità, intesa come bussola quotidiana dell’agire». Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali, i familiari dei militari dell’Arma “vittime del dovere”, i sindaci con i Gonfaloni degli Enti territoriali, nonché i Labari delle Sezioni e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Ecco l’elenco dei militari dell’Arma che hanno ricevuto gli Encomi:
Rosario Basile, Antonio Corvino, Filippo D’Alù, Alfonso Castagna, Andrea Arcangeli, Cosimo Pispero, Domenico Pucar, Giancarlo Ghirelli, Carmine Barile, Simone Alfonso Generoso, Roberto De Chiara, Mariacristina D’Arienzo, Francesco Gallo, Giuseppe Miano, Gabriele D’Angelo, Bianca Landi, Anselmo Comunale, Vincenzo Raiola, Domingo Petrocelli, Emanuele Aprile, Antonio Funicelli, Ivano Mastrandrea, Francesco Cirillo, Davide Giuseppe Meola, Davide Cesarano, Stefano Schembari, Mattia Tullo, Luca Mannella.
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