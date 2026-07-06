Cede una staccionata, 22enne cade da tre metri in una casa a Montecorcie

Grave incidente domestico nella tarda mattinata di oggi in una residenza estiva privata in località Giungatelle, nel comune di Montecorice.
Una ragazza di 22 anni, residente a Salerno, è rimasta ferita dopo essere caduta da un’altezza di circa tre metri.
La caduta sarebbe stata provocata dal cedimento di una staccionata che circonda una piscina e da un lato affaccia sul vuoto.
La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Salerno.
Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia locale. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro.
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