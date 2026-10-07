Cede un muro di cemento nel Beneventano, muore operaio salernitano

Un operaio di 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana, è morto in un incidente sul lavoro, questa mattina, ad Apollosa, in provincia di Benevento.
L’operaio, dipendente di un’impresa edile, ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori in un’azienda della filiera zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava realizzando un muro di cemento quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendolo e schiacciandolo.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. L’intera area è stata sottoposta a sequestro mentre i militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente mortale.
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