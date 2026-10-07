Cede un muro di cemento nel Beneventano, muore operaio salernitano

07/10/2026 Cronaca Nessun commento
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Un operaio di 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana, è morto in un incidente sul lavoro, questa mattina, ad Apollosa, in provincia di Benevento.

L’operaio, dipendente di un’impresa edile, ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori in un’azienda della filiera zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava realizzando un muro di cemento quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendolo e schiacciandolo.

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Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. L’intera area è stata sottoposta a sequestro mentre i militari stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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