Il cavolfiore, comfort food autunnale. I consigli di Carmela Baglivi

C’è un ortaggio stagionale che è un vero e proprio comfort food.
Sebbene spesso oggetto di “ostracismo gastronomico” per il suo particolare odore, il cavolfiore si presta a molte preparazioni e può diventare un piacevole accompagnamento anche nei periodi di festa.
In Eccellenze Salernitane in Tavola, con la chef Carmela Baglivi, storia e consigli
il cavolfiore
