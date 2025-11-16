Il cavolfiore, comfort food autunnale. I consigli di Carmela Baglivi

16/11/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

C’è un ortaggio stagionale che è un vero e proprio comfort food. 

Sebbene spesso oggetto di “ostracismo gastronomico” per il suo particolare odore, il cavolfiore si presta a molte preparazioni e può diventare un piacevole accompagnamento anche nei periodi di festa. 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

In Eccellenze Salernitane in Tavola, con la chef Carmela Baglivi, storia e consigli 

Ascolta
il cavolfiore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento