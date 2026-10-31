Cavalcavia danneggiato lungo il Raccorod Sa-Av, la Procura di Salerno indaga per disastro colposo

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta per disastro colposo sull’incidente di giovedì pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino dove un camion con il suo carico ha danneggiato il cavalcavia nel territorio del Comune di Salerno, bloccando il raccordo per circa 8 ore.
Il cavalcavia è sotto sequestro insieme ai tre mezzi coinvolti nell’incidente. L’altezza del cavalcavia sarebbe di 5 metri e 10 centimetri tra l’impalcato e la corsia sottostante, quindi in regola con quanto previsto dal Codice della strada. Bisognerà comprendere se, invece, il camion che trasportava l’escavatore rispettasse le misure massime consentite per il trasporto su quella strada, ma da quelle che sono le prime ricostruzioni sembrerebbe proprio di no.
Ieri, il punto è stato fatto in una riunione in Prefettura del Comitato operativo per la viabilità, con i responsabili di Anas, dei comuni interessati, del comando provinciale dei vigili del fuoco, del servizio 118, della Protezione civile regionale e delle forze di polizia.
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