Cava de’ Tirreni, individuato 28enne turco ricercato per tentato omicidio

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della 2^ Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha dato esecuzione a un arresto provvisorio a fini estradizionali nei confronti di un cittadino turco di 27 anni.
La polizia salernitana, avuta notizia della possibile presenza del giovane, ricercato dalle Autorità del proprio Paese per tentato omicidio, nel Salernitano, ha avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo nel comune di Cava de’ Tirreni, dove tra l’altro lo stesso 27enne aveva indicato il proprio domicilio nel corso di una richiesta di protezione internazionale, presentata ad agosto all’Ufficio Immigrazione. Dopo l’identificazione e il fotosegnalamento, è stato attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della
Polizia Criminale, che ha confermato l’esistenza di una notifica rossa (Red Notice) Interpol emessa dalle Autorità turche. Il soggetto deve scontare una pena residua pari a 6 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. L’identità dell’uomo è stata confermata in via definitiva dalla Polizia Scientifica, attraverso la comparazione delle impronte digitali, risultata positiva. Il 27enne è stato trasferito al carcere di Salerno.
