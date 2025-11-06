Cava de Tirreni, comitato contro botti e scampanate. Servalli: “Ci vuole moderazione ma Cava è la città dei pistonieri”

06/11/2025
A Cava de’ Tirreni si anima il dibattito sul tema dei “botti selvaggi” e gli “scampanii esagerati” che accompagnano le feste religiose. 

Negli ultimi giorni si è costituito un Comitato Anti-Botti e Rumori Selvaggi e Illegali che ha indirizzato una lettera aperta all’arcivescovo Orazio Soricelli, al Prefetto e al Questore di Salerno, al sindaco Vincenzo Servalli e perfino a Sua Santità Leone XIV.

Nella lettera, i promotori denunciano il moltiplicarsi degli scoppi di petardi e botti durante le celebrazioni patronali e altre festività religiose, “ormai quasi quotidiani, ripetuti più volte al giorno e per periodi prolungati”. Vengono sottolineate le conseguenze negative per bambini, anziani, persone malate, animali domestici e fauna selvatica, oltre alla violazione di leggi che limitano l’uso di materiale pirotecnico in contesti non autorizzati.

A Radio Alfa, sull’argomento oggi è intervenuto il sindaco Vincenzo Servalli che pur ammettendo che è necessaria la moderazione in rispetto proprio della serenità delle persone anziane e animali, ha ricordato che la città di Cava è la città dei pistonieri. Festeggiare con il “botto” è nel DNA. 

comitato anti botti
