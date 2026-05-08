Cava de’ Tirreni, truffa aggravata ai danni di un’anziana, fermato un cittadino egiziano

La Polizia di Stato ha arrestato a Cava de’ Tirreni un cittadino egiziano gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un’anziana, messa in atto con il cosiddetto “metodo del finto nipote”.
L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a una truffa appena consumata. Gli agenti, grazie alle informazioni raccolte dai familiari della vittima e da un testimone, sono riusciti a individuare il sospettato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un treno diretto a Napoli.
Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di diversi oggetti in oro e orologi, successivamente riconosciuti dalla vittima come propri.
Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio: l’anziana, residente a Cava de’ Tirreni, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era finto il nipote, riferendo una presunta situazione debitoria della figlia e inducendola a consegnare denaro e gioielli per evitare inesistenti conseguenze giudiziarie.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente.
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