Cava de’ Tirreni, risistemato il defibrillatore a Sant’Anna che era stato vandalizzato

E’ stato sistemato il pannello della postazione pubblica del defibrillatore situato nella frazione di Sant’Anna, a Cava de’ Tirreni, un presidio salvavita, che era stato danneggiato da un atto vandalico.
L’iniziativa è stata assunta dal cardiologo Giuseppe Colangelo, esperto in cardio protezione. “Un gesto ingiustificato che aveva messo a rischio uno strumento pensato per proteggere la vita”, afferma, ricordando che il defibrillatore è tornato pienamente operativo. Inoltre è stata potenziata la videosorveglianza della zona, per garantire maggiore sicurezza e scoraggiare eventuali atti vandalici futuri.
A Radio Alfa il dottor Colangelo ha ricordato l’importanza dei defibrillatori.
Ascolta
colangelo su defibrillatore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
