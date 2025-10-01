Cava De’ Tirreni, rifiuti di ogni genere, sequestrata un’area privata

01/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

A Cava de’ Tirreni, il Comando Polizia Municipale ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, di un’area privata situata in via S. D’Acquisto.

Il fondo era stato già oggetto di un’ordinanza sindacale dello scorso maggio, a causa della presenza indiscriminata di una notevole mole di rifiuti di ogni genere.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

La situazione aveva creato notevoli problemi di carattere igienico – sanitario e gli abitanti dei dintorni avevano lamentato serie preoccupazioni e disagi. All’interno del fondo era, inoltre, custodito un cane che, benché nutrito regolarmente, viveva in precarie condizioni igieniche tra i rifiuti.

Dopo che il proprietario del fondo non ha ottemperato all’ordinanza sindacale, che imponeva la rimozione dei rifiuti accumulati, la pattuglia ambientale dei vigili urbani ha proceduto al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria che ha così disposto il sequestro del cane prima, affidato alle cure del canile municipale e, quindi, il sequestro penale del fondo eseguito questa mattina dal Nucleo di Polizia Ambientale con l’assistenza dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento