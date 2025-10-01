Cava De’ Tirreni, rifiuti di ogni genere, sequestrata un’area privata

A Cava de’ Tirreni, il Comando Polizia Municipale ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, di un’area privata situata in via S. D’Acquisto.
Il fondo era stato già oggetto di un’ordinanza sindacale dello scorso maggio, a causa della presenza indiscriminata di una notevole mole di rifiuti di ogni genere.
La situazione aveva creato notevoli problemi di carattere igienico – sanitario e gli abitanti dei dintorni avevano lamentato serie preoccupazioni e disagi. All’interno del fondo era, inoltre, custodito un cane che, benché nutrito regolarmente, viveva in precarie condizioni igieniche tra i rifiuti.
Dopo che il proprietario del fondo non ha ottemperato all’ordinanza sindacale, che imponeva la rimozione dei rifiuti accumulati, la pattuglia ambientale dei vigili urbani ha proceduto al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria che ha così disposto il sequestro del cane prima, affidato alle cure del canile municipale e, quindi, il sequestro penale del fondo eseguito questa mattina dal Nucleo di Polizia Ambientale con l’assistenza dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.