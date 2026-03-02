Cava de’ Tirreni ricorda le vittime della Strage del treno di Balvano 

02/03/2026
Ricorre quest’anno l’82esimo anniversario della strage del treno di Balvano, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 marzo, costata la vita a oltre 600 persone.

La tragedia avvenne allorquando il treno a vapore Potenza-Napoli, si fermò nella Galleria delle Armi, presso Balvano, causando, con le esalazioni del carbone, la morte di circa seicento passeggeri, quasi tutti cittadini dell’asse Napoli Battipaglia, in cerca di provviste alimentari per le loro famiglie.

Trentacinque delle persone decedute erano di Cava de’ Tirreni così domani alle ore 11, il Sindaco Vincenzo Servalli, insieme all’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, con Adolfo, Vincenzo e Alfonso Alfieri, parenti di vittime della tragedia, deporranno una corona di fiori alla targa che fu posta il 3 marzo 2017 in ricordo delle vittime, che nutrendo speranze di pace, in cerca di cibo tra le macerie della guerra, trovarono la morte sul treno 8017.

