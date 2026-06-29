Cava de’ Tirreni, proclamati i nuovi eletti; l’intervista al sindaco Raffaele Giordano 

Oggi, nella sala consiliare del Comune di Cava de’ Tuirreni, il presidente dell’Ufficio elettorale centrale ha ufficialmente proclamato i consiglieri eletti.
Il nuovo Consiglio comunale sarà composto da 15 esponenti di maggioranza e 9 di minoranza.
In maggioranza siederanno: Renato Cirielli Mola, Gianpio De Rosa, Clelia Ferrara, Matilde Milite, Lucio Bisogno (Fratelli D’Italia); Vincenzo Lamberti, Vincenzo Passa, Benito Ventre, Donatella Lamberti (Siamo Cavesi – Giordano Sindaco); Francesco Della Rocca, Antonio Barbuti (Forza Italia); Umberto Ferrigno, Pasquale Senatore, Bernardina Russo (Noi Moderati – Giordano Sindaco); Gennaro Vitale (Le Frazioni al Centro – Giordano Sindaco).
In minoranza i candidati alla carica di sindaco non eletti Eugenio Canora (Cava Sia Città in Comune), Giancarlo Accarino (Avanti Cava – Psi) e Luigi Petrone, affiancati da Federico De Filippis (Uniti per Accarino); Luca Narbone, Lorena Iuliano, Anna Padovano Sorrentino (Partito Democratico – Accarino Sindaco); Pasquale Salsano e Danilo Leo (La Fratellanza – Luigi Petrone Sindaco).
A margine della proclamazione, il sindaco Raffaele Giordano ha fatto il punto sui primi giorni di attività amministrativa.
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raffaele giordano
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