Cava de’ Tirreni, misure severe contro l’abbandono dei rifiuti 

24/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Si inasprisce la battaglia dell’amministrazione comunale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Nel corso di una riunione  operativa con i vertici e le rappresentanze sindacali della Metellia Servizi, che gestisce la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e l’igiene urbana e la Polizia Locale, sono state delineate nuove strategie per combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con un inasprimento delle pene per i trasgressori. In particolare si punta ad avviare alcune misure di contrasto al deposito dei rifiuti  fuori orario, fuori calendario e senza differenziare.

Saranno incrementati i controlli utilizzando le videocamere in dotazione e mettendo in campo una maggiore sinergia e coordinamento tra il personale della Metellia Servizi, Polizia Locale e degli Ispettori ambientali, per tenere sotto controllo il territorio comunale e le aree di maggiore criticità, soprattutto nelle frazioni. Oltre alla sanzione amministrativa è diventata obbligatorio anche la denuncia penale per la quale l’avvocatura comunale ha predisposto specifici modelli.

“È un illecito anche penale – avvisa il Sindaco Servalli – insozzare la città creando un danno non solo al decoro ma soprattutto alla tutela dell’igiene urbana. È intollerabile e vogliamo mettere in campo ogni risorsa, sinergia e collaborazione possibile per porre un deciso freno a questo fenomeno che, peraltro, ha un costo enorme che si ripercuote interamente sulla bolletta che paghiamo come cittadini”.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

