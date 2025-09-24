Cava de’ Tirreni, misure severe contro l’abbandono dei rifiuti 

Si inasprisce la battaglia dell’amministrazione comunale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Nel corso di una riunione operativa con i vertici e le rappresentanze sindacali della Metellia Servizi, che gestisce la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e l’igiene urbana e la Polizia Locale, sono state delineate nuove strategie per combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con un inasprimento delle pene per i trasgressori. In particolare si punta ad avviare alcune misure di contrasto al deposito dei rifiuti fuori orario, fuori calendario e senza differenziare.
Saranno incrementati i controlli utilizzando le videocamere in dotazione e mettendo in campo una maggiore sinergia e coordinamento tra il personale della Metellia Servizi, Polizia Locale e degli Ispettori ambientali, per tenere sotto controllo il territorio comunale e le aree di maggiore criticità, soprattutto nelle frazioni. Oltre alla sanzione amministrativa è diventata obbligatorio anche la denuncia penale per la quale l’avvocatura comunale ha predisposto specifici modelli.
“È un illecito anche penale – avvisa il Sindaco Servalli – insozzare la città creando un danno non solo al decoro ma soprattutto alla tutela dell’igiene urbana. È intollerabile e vogliamo mettere in campo ogni risorsa, sinergia e collaborazione possibile per porre un deciso freno a questo fenomeno che, peraltro, ha un costo enorme che si ripercuote interamente sulla bolletta che paghiamo come cittadini”.
