Cava de’ Tirreni, inclusione e lavoro: nasce il progetto “Adottiamo la Città”

07/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Inclusione sociale, formazione e opportunità lavorative al centro del progetto “Adottiamo la Città”, che sarà presentato domani, 8 maggio, presso l’aula consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Camminare Insieme con il patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolge giovani con difficoltà psico-fisiche in un percorso di studio della storia locale. L’obiettivo è formarli come guide turistiche, offrendo loro un ruolo attivo nella valorizzazione del territorio.

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L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo scolastico e associativo. 

“Vogliamo superare l’idea della persona fragile come semplice destinataria di assistenza e restituirle il ruolo di protagonista della vita sociale e culturale”,  ha spiegato la presidente Gelsomina Vitale, intervenuta in diretta a Radio Alfa.

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vitale
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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