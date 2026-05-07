Cava de’ Tirreni, inclusione e lavoro: nasce il progetto “Adottiamo la Città”

Inclusione sociale, formazione e opportunità lavorative al centro del progetto “Adottiamo la Città”, che sarà presentato domani, 8 maggio, presso l’aula consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni.
L’iniziativa, promossa dall’associazione Camminare Insieme con il patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolge giovani con difficoltà psico-fisiche in un percorso di studio della storia locale. L’obiettivo è formarli come guide turistiche, offrendo loro un ruolo attivo nella valorizzazione del territorio.
L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo scolastico e associativo.
“Vogliamo superare l’idea della persona fragile come semplice destinataria di assistenza e restituirle il ruolo di protagonista della vita sociale e culturale”, ha spiegato la presidente Gelsomina Vitale, intervenuta in diretta a Radio Alfa.
Ascolta
vitale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email. Il file audio (podcast) di questa notizia è scaduto. Qualora volessi riascoltarlo, puoi inviare una richiesta comunicando il tuo Nome e la tua Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.