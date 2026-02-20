Cava de’ Tirreni, emergenza strade, Servalli scrive a Fico 

20/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ diventata una vera emergenza regionale la manutenzione delle reti viarie: lo scrive il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, in una lettera inviata al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico e al Presidente Anci Campania Francesco Morra, chiedendo alla Regione lo stanziamento di fondi straordinari a favore dei Comuni campani.

Secondo Servalli “il problema della manutenzione delle strade si è aggravato negli ultimi anni a causa del progressivo deterioramento delle infrastrutture, degli effetti degli eventi atmosferici sempre più intensi, dei lavori di posa in opera della fibra da parte delle ditte”. Servalli ricorda che gli enti locali non possono far fronte con risorse proprie ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a causa dei vincoli di bilancio.

“Un sostegno concreto da parte della Regione – conclude Servalli – rappresenterebbe un segnale di attenzione verso i territori e permetterebbe di tutelare la sicurezza dei cittadini, garantendo al contempo condizioni minime di mobilità e accessibilità per le attività economiche e sociali”.

