Cava de’ Tirreni, al via la riqualificazione dell’area dell’ex tipografia Di Mauro

Potrà essere avviata la rigenerazione urbana dell’area dell’ex tipografia Di Mauro a Cava de’ Tirreni, dopo la firma della convenzione tra il comune e la Società MD S.p.A.
L’intervento di Rigenerazione Urbana dell’ex Di Mauro riguarderà tutto l’ex complesso industriale di circa 15 mila mq. Si prevede la creazione di un più ampio ed articolato sistema di spazi aperti pubblici ed attrezzature che, in sinergia con gli interventi privati, contribuiranno all’affermazione della nuova immagine e del nuovo ruolo urbano di Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli parla di una giornata storica:
“L’attuazione del programma di riqualificazione proposto sarà capace di generare sviluppo e attrattività, costituendo non solo l’occasione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’ambito urbano interessato, ma più in generale, producendo benefici in termini di crescita sociale ed economica per l’intera comunità cavese, facendosi carico della realizzazione di opere di urbanizzazione per un importo complessivo di quasi 5 milioni di euro, che prevedono un’ampia dotazione di parcheggi pubblici e privati, tutti previsti in interrato, in modo da riservare le superfici scoperte alla sola mobilità pedonale a cui si vanno ad aggiungere le ampie aree destinate a verde e per il tempo libero”.
