Cava de’ Tirreni, al via i lavori per costruire la Casa e l’Ospedale di comunità 

Hanno preso il via a Cava de’ Tirreni, con la posa simbolica di tre mattoni, i lavori per la costruzione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, due strutture collegate tra loro, che sorgeranno in via Emilio Risi, grazie ad un finanziamento di circa 6 milioni di euro ottenuti dal Pnrr per la Casa di Comunità e 2 milioni 300 mila euro circa per l’Ospedale di Comunità, i cui lavori si concluderanno il 31 maggio 2026.
Le Case della Comunità sono il cuore della riforma dell’assistenza sanitaria territoriale avviata con i fondi del PNRR e mirano a potenziare l’assistenza sanitaria territoriale attraverso la presa in carico delle persone mediante un approccio multidisciplinare. Sono dotate di punto unico di accesso, servizi amministrativi e sistema integrato di prenotazione collegato al CUP. L’assistenza primaria è prestata da medici di medicina generale e pediatri; sono inoltre presenti i servizi infermieristici e un’area dedicata alla continuità assistenziale: Guardia Medica, specialistica ambulatoriale e diagnostica di base, prevenzione e integrazione con servizi sociali e con le comunità di riferimento.
L’ospedale di comunità è una struttura sanitaria di cure intermedie che fornisce assistenza a bassa intensità clinica, fungendo da “ponte” tra il domicilio e il ricovero ospedaliero per acuti. Si rivolge a pazienti che necessitano di assistenza infermieristica continua, specialmente in casi in cui il domicilio non è idoneo a causa di problemi strutturali, familiari o di carenza di supporto, ma non necessitano di un ricovero in ospedale per acuti. Offre assistenza infermieristica continua e sorveglianza sanitaria, anche notturna, con ricoveri mediamente di 15 giorni fino ad un massimo di 40 giorni.
