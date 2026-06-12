Cattivi odori nel centro storico alto di Salerno, residenti mobilitati. Il punto con La Città di Salerno

12/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sono pronti a mobilitarsi con raccolte di firme e con una denuncia alle autorità competenti i residenti che abitano tra via Sichelgaita e via Matteo Silvatico nella parte alta della città di Salerno che, ogni notte, sono costretti a chiudere finestre e balconi perché l’aria diventa irrespirabile. Nel mirino c’è la cava del Cernicchiara. 

Un residente ha chiesto anche l’intervento dei carabinieri per verbalizzare la situazione. Gli è stato risposto che per questo genere d’intervento occorre una denuncia circostanziata. Questa mattina, abbiamo fatto il punto della situazione con il collega del quotidiano La Città, Domenico Gramazio. 

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Domenico Gramazio su cattivi odori zona alta Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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