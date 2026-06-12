Cattivi odori nel centro storico alto di Salerno, residenti mobilitati. Il punto con La Città di Salerno

Sono pronti a mobilitarsi con raccolte di firme e con una denuncia alle autorità competenti i residenti che abitano tra via Sichelgaita e via Matteo Silvatico nella parte alta della città di Salerno che, ogni notte, sono costretti a chiudere finestre e balconi perché l’aria diventa irrespirabile. Nel mirino c’è la cava del Cernicchiara.
Un residente ha chiesto anche l’intervento dei carabinieri per verbalizzare la situazione. Gli è stato risposto che per questo genere d’intervento occorre una denuncia circostanziata. Questa mattina, abbiamo fatto il punto della situazione con il collega del quotidiano La Città, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su cattivi odori zona alta Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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