Castello del Parco Fienga, lavori di recupero verso il completamento

Sono in fase di ultimazione gli interventi di rigenerazione urbana del Castello del Parco Fienga. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza di Salerno e Avellino per verificare il corretto svolgimento dei lavori e il rispetto delle autorizzazioni previste. Nelle prossime settimane saranno eseguite le operazioni di collaudo, ultimo passaggio prima della riapertura del sito.
Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, consentirà di restituire alla città un importante bene storico e archeologico, con nuovi percorsi in sicurezza, ambienti recuperati e il restauro dei ruderi medievali, valorizzando uno dei luoghi simbolo del patrimonio locale.
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