Castello del Parco Fienga, lavori di recupero verso il completamento

04/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sono in fase di ultimazione gli interventi di rigenerazione urbana del Castello del Parco Fienga. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza di Salerno e Avellino per verificare il corretto svolgimento dei lavori e il rispetto delle autorizzazioni previste. Nelle prossime settimane saranno eseguite le operazioni di collaudo, ultimo passaggio prima della riapertura del sito.

Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, consentirà di restituire alla città un importante bene storico e archeologico, con nuovi percorsi in sicurezza, ambienti recuperati e il restauro dei ruderi medievali, valorizzando uno dei luoghi simbolo del patrimonio locale.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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