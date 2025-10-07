Castellabate, sottoscritto il protocollo sulla sicurezza stradale. Aderiscono 20 tra enti e associazioni 

Sottoscritto oggi il protocollo d’intesa “Sicuri sulla strada. Connessi alla vita” promosso dal Comune di Castellabate, in collaborazione con la Provincia di Salerno e l’Associazione “Per le strade della vita Aps”.
L’obiettivo è quello di definire linee strategiche generali e specifiche per migliorare la sicurezza stradale, prevenire gli incidenti, ridurre le infrazioni e sensibilizzare la popolazione. Le azioni individuate mirano a stimolare un’azione coordinata e sinergica in materia di sicurezza stradale, sviluppare un senso di autoregolazione per ridurre comportamenti a rischio, promuovere attività di monitoraggio, sensibilizzazione, prevenzione e formazione per accrescere l’autonoma capacità di identificare le situazioni e i fattori di rischio, come pure quelli di protezione.
Ad aderire al progetto anche altri enti ed associazioni: il Comune di Agropoli, il Comune di Bellizzi, il Comune di Bracigliano, il Comune di Eboli, il Comune di Futani, il Comune di Laureana Cilento, il Comune di Maiori, il Comune di Montano Antilia, il Comune di Montecorice, il Comune di Ottati, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Comune di Praiano, il Comune di Prignano Cilento, il Comune di Ravello, il Comune di Sala Consilina, il Comune di Salento, il Comune di San Giovanni a Piro, il Comune di Torraca, il Comune di Vallo della Lucania e le associazioni “Dorothy Dream”, “Tommy 125” e “La strada si…cura”.
“La Provincia di Salerno sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono in rete territori, amministratori e cittadini per un obiettivo comune: ridurre gli incidenti e promuovere una mobilità più sicura. Solo attraverso la cooperazione e la condivisione di buone pratiche possiamo ottenere risultati concreti e duraturi”, afferma il Consigliere alla Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, intervenuto in diretta a Radio Alfa.
