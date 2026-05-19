Castellabate, Soprintendenza autorizza la bonifica dell’arenile alla Cava dei Rocchi

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha rilasciato l’autorizzazione per gli interventi di bonifica, pulizia e manutenzione dell’arenile presso la “Cava dei Rocchi”, nella frazione Lago, area già sottoposta a vincolo archeologico
Il provvedimento giunge a seguito della richiesta trasmessa dal Comune di Castellabate immediatamente dopo i sopralluoghi avviati con la stessa Soprintendenza lo scorso 28 aprile e le interlocuzioni costanti avute in merito alle attività da eseguire sull’arenile, in considerazione della particolare tutela archeologica insistente sull’area. L’autorizzazione ottenuta consentirà la bonifica delle aree interessate dalla presenza di rifiuti non pericolosi e le operazioni di pulizia e manutenzione degli arenili liberi e in concessione.
Le attività saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e sotto il controllo di un archeologo qualificato, a garanzia della tutela e della salvaguardia del sito. L’intervento rappresenta un passaggio importante in vista dell’imminente stagione estiva, consentendo di procedere con le attività necessarie per la fruizione e il decoro dell’arenile, a supporto dell’intero comparto turistico-balneare del territorio.
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