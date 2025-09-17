Castellabate, riprendono i lavori di messa in sicurezza del porto 

17/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Riprendono a Castellabate i lavori per la messa in sicurezza della struttura portuale di San Marco.

In una nota il comune spiega che “gli interventi prevedono il rifiorimento della mantellata di protezione in massi naturali del molo di sopraflutto, con una sezione ampliata rispetto allo stato attuale. L’opera vedrà la creazione di una vasca di dissipazione capace di migliorare la resistenza e la sicurezza del porto in relazione alle mareggiate”.

L’intervento è considerato strategico per preservare il porto, che è una delle infrastrutture più strategiche del territorio, al contempo tutelando le esigenze di pescatori, diportisti e di tutti coloro che vivono quotidianamente il porto.

