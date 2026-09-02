Castellabate ricorda il sommergibile Velella e i suoi caduti

Castellabate rinnova il ricordo del sommergibile Velella e dei suoi caduti, in occasione dell’anniversario del tragico affondamento avvenuto al largo di Punta Licosa.
Il Comune, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, ha organizzato due giornate di commemorazione. Sabato 5 settembre alle 19.30 è in programma un convegno dedicato alla valorizzazione del Velella come patrimonio subacqueo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela del sito.
Domenica 6 settembre si svolgerà invece la cerimonia commemorativa. Il programma prevede alle 10.30 il ritrovo in Piazza Mondelli e la deposizione di una corona al monumento del carabiniere A. Mondelli. Alle 11 partirà il corteo verso Piazza Punta dell’Inferno, dove sarà deposta una corona al monumento dei Caduti del Mare, accompagnata dalle allocuzioni. Alle 12.30, infine, a Punta Licosa, saranno tributati gli onori ai caduti del Velella con la deposizione di una corona al molo.
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