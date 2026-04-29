Castellabate, protocollo per migliorare la sicurezza a Santa Maria

Rafforzare la sicurezza e migliorare la vivibilità urbana nelle aree più sensibili del territorio: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato in via sperimentale tra l’Amministrazione comunale di Castellabate, l’Associazione Commercianti Castellabate e l’Ekoclub International.
L’intesa riguarda in particolare la frazione di Santa Maria e interesserà l’area pedonale compresa tra Piazza Matarazzo, Piazza Lucia e il Lungomare Perotti, zona ad alta frequentazione e forte attrattività commerciale, soprattutto durante le ore serali e nel periodo estivo.
Il presidio, attivo da giugno a settembre, sarà finalizzato a creare un collegamento diretto con le attività della Polizia Municipale, consentendo interventi più tempestivi per garantire il rispetto delle regole di convivenza civile e prevenire fenomeni di degrado urbano.
L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, decoro e valorizzazione delle attività economiche locali.
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