Castellabate, presentati i nuovi servizi del porto di San Marco

07/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il porto di San Marco di Castellabate si rinnova con nuovi servizi destinati a diportisti, cittadini e turisti.

La struttura, nelle aree in concessione demaniale al Comune, dispone di 203 posti barca per imbarcazioni da 6 a 17 metri, di cui 16 riservati al transito e 30 destinati ad attività commerciali, cantieri e associazioni. L’approdo è stato potenziato con banchine fisse e pontili galleggianti, mentre ogni posto barca è dotato di impianti per l’erogazione di acqua ed energia elettrica.

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Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale grazie all’installazione di un Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti e di un sistema per l’aspirazione delle acque di sentina. È inoltre disponibile un gommone per le operazioni di ormeggio. A garantire assistenza e sicurezza saranno dieci operatori impegnati quotidianamente nell’area portuale.

Ne abbiamo parlato con il sindaci di Castellabate Marco Rizzo

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rizzo su porto
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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