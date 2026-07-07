Castellabate, presentati i nuovi servizi del porto di San Marco

Il porto di San Marco di Castellabate si rinnova con nuovi servizi destinati a diportisti, cittadini e turisti.
La struttura, nelle aree in concessione demaniale al Comune, dispone di 203 posti barca per imbarcazioni da 6 a 17 metri, di cui 16 riservati al transito e 30 destinati ad attività commerciali, cantieri e associazioni. L’approdo è stato potenziato con banchine fisse e pontili galleggianti, mentre ogni posto barca è dotato di impianti per l’erogazione di acqua ed energia elettrica.
Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale grazie all’installazione di un Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti e di un sistema per l’aspirazione delle acque di sentina. È inoltre disponibile un gommone per le operazioni di ormeggio. A garantire assistenza e sicurezza saranno dieci operatori impegnati quotidianamente nell’area portuale.
Ne abbiamo parlato con il sindaci di Castellabate Marco Rizzo
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rizzo su porto
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