Castellabate, l’isola Licosa tra le perle d’Italia, anche grazie a un francobollo 

L’Isola di Licosa, simbolo del territorio di Castellabate, entra nella prestigiosa serie filatelica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata alle Isole Minori, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Poste Italiane.
L’isola cilentana è stata scelta insieme a località di straordinario valore come Montecristo, Ventotene, Tremiti, Lampedusa, Caprera e Murano. Un riconoscimento che valorizza la bellezza paesaggistica, la biodiversità e il patrimonio storico di uno dei luoghi più suggestivi del Cilento.
L’immagine di Licosa sarà così diffusa in Italia e all’estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio a milioni di persone. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata.
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