Castellabate, installati rilevatori di velocità lungo la Via del Mare

La sicurezza stradale lungo un’arteria spesso teatro di incidenti è l’obiettivo del comune di Castellabate che ha avviato l’installazione di rilevatori di velocità nel centro abitato di Santa Maria, nell’area di propria competenza lungo la Ex SS267, meglio nota come Via del Mare.
L’iniziativa è finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre la velocità di percorrenza nei tratti più sensibili del territorio. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno anche incrementati gli attraversamenti pedonali così come la segnaletica stradale.
“Una tutela maggiore per automobilisti e pedoni che ogni giorno attraversano le nostre strade, incentivando una guida più consapevole e responsabile” si legge in una nota del comune.
