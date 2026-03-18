Castellabate, il porto di San Marco a gestione diretta del comune per dare maggiori servizi a diportisti e cittadini 

18/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Sarà il comune di Castellabate a gestire gli ormeggi comunali, le attrezzature e le attività relative alla nautica da diporto in regime di concessione del Porto di San Marco.

Lo ha stabilito l’ente approvando una Delibera di Giunta che disciplina la gestione in forma diretta e sperimentale per il triennio 2026-2028 delle attrezzature. La scelta di optare per una gestione diretta è finalizzata a garantire la vigilanza e il controllo dell’area, l’ampliamento dei posti barca con una politica di distribuzione equa, il calmieramento delle tariffe e la trasparenza gestionale che estenderanno il bacino d’utenza ad altri segmenti di mercato, la valorizzazione territoriale con un forte incentivo economico sull’intero indotto cittadini, la promozione di un turismo eco-consapevole e sostenibile e la totale continuità operativa dei relativi servizi sempre più qualitativi.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Tra gli obiettivi anche il rispetto e la tutela dei vincoli dettati dall’Area Marina Protetta di Santa Maria, trasformando l’intera area portuale in un vero e proprio asset strategico per tutto il territorio.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento