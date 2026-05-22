Castellabate, dal 30 maggio al 1° giugno torna la Festa del Pescato di Paranza. Oggi la presentazione

Dal 30 maggio al 1° giugno, Castellabate ospita la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento.
L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.
Spazio al grande protagonista della festa: il pescato locale, tra triglie, calamari, gamberi e totani, pronto a “tuffarsi” nella maxi padella, simbolo ormai inconfondibile della manifestazione. Tra le novità dell’edizione 2026, l’introduzione di proposte gluten free per dare l’opportunità a tutti di vivere appieno l’evento gastronomico dedicato al mare.
La frittura di paranza resta la pietanza simbolo della manifestazione, ma non mancheranno primi piatti, panuozzi, panini, stand gastronomici, pietanze più leggere come la fresella con pomodorini e gli immancabili dolci tipici cilentani fatti in casa. Novità di questa edizione sarà l’introduzione di proposte gluten free, pensate per rendere l’esperienza gastronomica accessibile a tutti.
Si rinnova inoltre la collaborazione con la Pro Loco Camogli, presente per tutti e tre i giorni con un proprio stand dedicato a piatti in linea con il tema dell’evento. Come ogni anno, ampio spazio sarà riservato anche all’intrattenimento, con mercatini, laboratori didattici, show cooking e spettacoli musicali.
In diretta a Radio Alfa, Giovanni Pisciottano responsabile organizzativo dell’associazione Punta Tresino
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festa di paranza
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