Castellabate, dal 30 maggio al 1° giugno torna la Festa del Pescato di Paranza. Oggi la presentazione

22/05/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Dal 30 maggio al 1° giugno, Castellabate ospita la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento.

L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.

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Spazio al grande protagonista della festa: il pescato locale, tra triglie, calamari, gamberi e totani, pronto a “tuffarsi” nella maxi padella, simbolo ormai inconfondibile della manifestazione. Tra le novità dell’edizione 2026, l’introduzione di proposte gluten free per dare l’opportunità a tutti di vivere appieno l’evento gastronomico dedicato al mare. 

La frittura di paranza resta la pietanza simbolo della manifestazione, ma non mancheranno primi piatti, panuozzi, panini, stand gastronomici, pietanze più leggere come la fresella con pomodorini e gli immancabili dolci tipici cilentani fatti in casa. Novità di questa edizione sarà l’introduzione di proposte gluten free, pensate per rendere l’esperienza gastronomica accessibile a tutti.

Si rinnova inoltre la collaborazione con la Pro Loco Camogli, presente per tutti e tre i giorni con un proprio stand dedicato a piatti in linea con il tema dell’evento. Come ogni anno, ampio spazio sarà riservato anche all’intrattenimento, con mercatini, laboratori didattici, show cooking e spettacoli musicali.

L’intero programma dell’edizione 2026 è stato presentato questa mattina presso la sede dell’Ente Camerale salernitano di via Generale Clark.
Il programma prenderà il via sabato 30 maggio alle ore 18 con la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità locali e con la benedizione del pesce officiata da don Carlo Pisani. Dalle ore 19 apriranno ufficialmente gli stand gastronomici e i mercatini artigianali, cuore pulsante della manifestazione insieme ai due palchi dedicati agli spettacoli e agli eventi enogastronomici. Tra i protagonisti anche la 18ª edizione del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, che accompagnerà tutte e tre le serate della manifestazione. Sabato 30 maggio spazio alle finali delle categorie Bambini e Junior con la conduzione di Laura Vigorito. Domenica e lunedì saranno invece dedicati alle finali Emergenti e alla finalissima dei Big, con la conduzione di Ertilia Giordano e la direzione artistica di Bruno Carbone. Le serate musicali avranno inizio alle ore 20:30.
Ampio spazio anche ai laboratori legati alla tradizione culinaria cilentana. Sabato sera sarà protagonista la “Serata Cilentana”, con degustazioni curate dai Presìdi Slow Food Gelbison e show cooking della “Brigata del Mare”, con protagonisti i pescatori della piccola e grande pesca di Castellabate. Un format ideato e coordinato da Assunta Niglio, referente Slow Food, pensato per raccontare attraverso il cibo la cultura marinara del territorio.
Domenica 31 maggio spazio a ballo e intrattenimento con la serata “Passettini”, diretta artisticamente da Antonio Ceccola e con la partecipazione straordinaria della maestra Anna Di Capua e della Passettini Family.
Gran finale lunedì 1° giugno con musica e spettacolo grazie all’esibizione del maestro Franco’s Pizza, interprete del repertorio di Renato Zero, oltre all’atteso live di Peppe Cirillo. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 anche Peppe Di Napoli dell’omonima pescheria.

In diretta a Radio Alfa, Giovanni Pisciottano responsabile organizzativo dell’associazione Punta Tresino 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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