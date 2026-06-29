Castellabate, comune avvia la mappatura dei defibrillatori presenti sul territorio

29/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il comune di Castellabate, nell’ambito del progetto “Castellabate città cardioprotetta” ha avviato il censimento dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) presenti sul territorio, invitando attività commerciali, farmacie, associazioni e tutti i soggetti in possesso di un dispositivo a comunicarne la presenza.

Le informazioni raccolte consentiranno di realizzare una mappa aggiornata dei defibrillatori disponibili, strumento fondamentale per favorire interventi tempestivi in caso di emergenza cardiaca.

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L’iniziativa punta a creare una rete capillare di dispositivi salvavita facilmente individuabili, aumentando così il livello di sicurezza per residenti e visitatori.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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