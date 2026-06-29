Castellabate, comune avvia la mappatura dei defibrillatori presenti sul territorio

Il comune di Castellabate, nell’ambito del progetto “Castellabate città cardioprotetta” ha avviato il censimento dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) presenti sul territorio, invitando attività commerciali, farmacie, associazioni e tutti i soggetti in possesso di un dispositivo a comunicarne la presenza.
Le informazioni raccolte consentiranno di realizzare una mappa aggiornata dei defibrillatori disponibili, strumento fondamentale per favorire interventi tempestivi in caso di emergenza cardiaca.
L’iniziativa punta a creare una rete capillare di dispositivi salvavita facilmente individuabili, aumentando così il livello di sicurezza per residenti e visitatori.
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