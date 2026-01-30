Castellabate, comune a lavoro per la rimozione della posidonia spiaggiata 

Anche a Castellabate si sta lavorando per affrontare in modo concreto e sostenibile il problema della posidonia spiaggiata. Il comune ha annunciato l’avvio delle fasi iniziali di un progetto di ricerca innovativo.
Dopo mesi di confronto con la comunità scientifica, sono state avviate le prime interlocuzioni operative con gli enti competenti in materia ambientale, tra cui il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, aprendo un tavolo di lavoro condiviso che segna l’inizio di un percorso sperimentale complesso ma necessario.
“Il progetto nasce dalla collaborazione con il Gruppo di Ecologia dell’Università degli Studi di Salerno, a testimonianza di un approccio rigoroso, scientifico e responsabile – scrive il comune in una nota – L’obiettivo è coniugare la tutela dell’ambiente con la fruizione delle nostre spiagge, trasformando la gestione della posidonia in un’opportunità di economia circolare, innovazione e sostenibilità. Consapevoli della complessità normativa e tecnica che questo tema comporta si è scelto di intraprendere un percorso serio, condiviso e graduale, mettendo al centro il rispetto dell’ambiente e del nostro patrimonio costiero”.
