Castellabate, completata la bonifica dell’arenile della Cava dei Rocchi

Si sono concluse a Castellabate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’arenile in prossimità del sito archeologico della Cava dei Rocchi.
Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. Le attività hanno riguardato la rimozione dei rifiuti inerti presenti sulla spiaggia e il trasferimento dei manufatti litici denominati “rocchi” nell’area concordata con la Soprintendenza, per garantirne la conservazione e consentire una migliore fruizione dell’arenile.
L’amministrazione comunale proseguirà la collaborazione con la Soprintendenza per definire la sistemazione definitiva dei reperti, nel rispetto del patrimonio storico e archeologico locale.
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