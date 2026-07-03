Castellabate, completata la bonifica dell’arenile della Cava dei Rocchi

03/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si sono concluse a Castellabate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’arenile in prossimità del sito archeologico della Cava dei Rocchi.

Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. Le attività hanno riguardato la rimozione dei rifiuti inerti presenti sulla spiaggia e il trasferimento dei manufatti litici denominati “rocchi” nell’area concordata con la Soprintendenza, per garantirne la conservazione e consentire una migliore fruizione dell’arenile.

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L’amministrazione comunale proseguirà la collaborazione con la Soprintendenza per definire la sistemazione definitiva dei reperti, nel rispetto del patrimonio storico e archeologico locale.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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